HOME FINANCE MARKET UPDATE

Samudera Indonesia (SMDR) Tebar Dividen Rp491,26 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:44 WIB
Samudera Indonesia (SMDR) Tebar Dividen Rp491,26 Miliar
Saham BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) membagikan dividen tunai final sebesar Rp491,26 miliar atau setara Rp30 per saham. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023).

Dividen akan dibayarkan kepada 16,37 miliar saham yang beredar. Adapun pemegang saham publik per 31 Mei 2023 menggenggam sebanyak 2,35 miliar atau setara 14,36%.

Sebagai catatan bahwa dalam RUPST SMDR telah ditetapkan dividend per share (DPS) sebesar Rp40 per saham atau Rp655,02 miliar. Namun, ini sudah termasuk dividen interim Rp10 per saham atau Rp163,75 miliar yang telah dibagikan pada 31 Agustus.

Sehingga emiten pelayaran ini bakal membagikan dividen final sebesar Rp30 per saham.

Mengacu pada laba bersih SMDR tahun buku 2022 sebesar USD212,69 juta atau setara Rp3,34 triliun (kurs tanggal pelaporan Rp15.731), maka total dividend payout ratio (DPR) mencapai 19,58 persen, dengan DPR final yang dibagikan sebesar 14,68 persen dari total laba bersih 2022.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
