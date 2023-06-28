Ini Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Asia Holding (BHIT)

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi serta Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 1,2% year-on-year (yoy) dari Rp17.871,9 miliar pada 2021 menjadi Rp18.083,7 miliar pada 2022.

Kontributor utama pendapatan Perseroan berasal dari iklan non digital, sebesar 23,3% dari total pendapatan konsolidasian, diikuti oleh pertambangan 15,0%, TV berbayar dan broadband 14,8%, iklan digital 14,0%, konten dan IP 9,9%, jasa keuangan non digital 7,0%, bank 6,9%, lain-lain 5,2%, subscription 2,3%.

Dan jasa keuangan digital 1,6%. EBITDA Perseroan menguat 4,3% yoy, dari Rp6.420,2 miliar menjadi Rp6.696,1 miliar di tahun 2022, dengan laba bersih meningkat 5,7% yoy menjadi Rp2.682,2 miliar dari Rp2.537,8 miliar di tahun 2021.

Membaik dibandingkan tahun 2021. Setelah RUPST, Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui perubahan Pasal 20 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan tentang kewajiban pengumuman laporan keuangan Perseroan.