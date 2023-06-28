Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Naik Dua Digit, Dirut MNC Land (KPIG) Optimistis Kinerja Terus Tumbuh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |16:03 WIB
Laba Naik Dua Digit, Dirut MNC Land (KPIG) Optimistis Kinerja Terus Tumbuh
Dirut MNC Land (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MNC Land Tbk (KPIG) telah menyetujui semua mata acara agenda hari ini, Rabu (28/6/2023).

Direktur Utama MNC Land, M. Budi Rustanto mengatakan, salah satu keputusan yang diambil adalah diterima atau diakuinya laporan dari Direktur dan Komisaris.

“Kemudian pengangkatan kembali seluruh Direksi baik jajaran Komisaris dan jajaran Direksi, didalam RUPSLB kita mengadakan tiga agenda, perubahan anggaran dasar dan HMETD diperpanjang,” ujar Budi usai acara RUPS MNC Land.

Semua mata agenda acara termasuk laporan keuangan telah disetujui para pemegang saham.

“Tetapi yang pasti laporan keuangan sudah diterima secara mutlak oleh para pemegang saham baik langsung maupun independen,” ungkap Budi.

Halaman:
1 2
