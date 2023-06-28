Gelar RUPST, Modal Dasar BEI Dinaikkan Jadi Rp1,5 Triliun

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merampungkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (28/6/2023).

Seluruh mata acara rapat secara aklamasi alias 100 persen mendapat persetujuan pemegang saham, termasuk usulan meningkatkan modal dasar BEI dari semula Rp27 miliar, menjadi Rp1,5 triliun.

Pemegang saham BEI juga telah mengesahkan laporan keuangan BEI konsolidasian tahun 2022 dengan pendapatan usaha sebesar Rp2,51 triliun atau meningkat 9,6 persen yoy dibandingkan 2021 senilai Rp2,29 triliun.

Adapun laba bersih BEI pada 2022 juga meningkat 9,9 persen yoy menjadi Rp968,74 miliar, dari tahun 2021. Dari sisi neraca, aset BEI pada akhir 2022 menembus level Rp10,87 triliun, tumbuh 15,1 persen dari tahun 2021.

"Jumlah liabilitas BEI tumbuh 14,1 persen yoy menjadi Rp3,94 triliun, sedangkan ekuitas bursa meningkat 15,6 persen yoy menjadi Rp6,93 triliun," kata Sekretaris BEI Yulianto Aji Sadono, Rabu (28/6/2023).