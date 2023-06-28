Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Hasil Lengkap RUPST dan RUPSLB Media Nusantara Citra (MNCN)

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |19:12 WIB
Ini Hasil Lengkap RUPST dan RUPSLB Media Nusantara Citra (MNCN)
RUPST dan RUPSLB MNCN (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) telah mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023.

RUPST telah mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

RUPST juga menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

i) Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ii) Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp5 (lima rupiah) per saham, berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen. Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web KSEI.

iii) Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan pengembangan usaha Perseroan, terutama pengembangan dalam industri digital.

