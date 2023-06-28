MNC Asia Holding (BHIT) Optimistis Kinerja Tumbuh pada 2023

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) optimistis kinerja perseroan terus meningkat sepanjang tahun 2023 ini. Adapun, optimisme perseroan didasarkan pada kinerja yang ditorehkan sepanjang tahun 2022 lalu.

Sebagai informasi, BHIT mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 5,7% menjadi Rp2,68 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp2,53 triliun di tahun 2021. Sementara itu, pendapatan perseroan naik menjadi Rp18,08 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp17,87 triliun.

“Perseroan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam situasi yang demanding saat ini, situasi di mana ekonomi masih dalam ketidakpastian. Kinerja baik itu ditunjukkan oleh nyaris seluruh lini bisnis MNC,” kata Komisaris Utama BHIT, Agung Firman Sampurna saat ditemui di iNews Tower Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Agung optimistis kinerja perseroan akan terus menguat sejalan dengan strategi yang disiapkan oleh manajemen perseroan. Agung menyebut bahwa manajemen BHIT telah menavigasi langkah-langkah strategis untuk terus menggenjot kinerja perseroan.

“Seluruh lini bisnis memberikan kontribusi yang signifikan. Kami yakin dengan kemampuan manajemen menavigasi strategi dengan hati-hati akan baik untuk tahun-tahun mendatang,” ujar Agung.