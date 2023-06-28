Ekspansi Pengembangan Bisnis, Ini Fokus MNC Asia Holding (BHIT)

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) tengah berfokus pada ekspansi dan pengembangan bisnis perseroan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan sisa laba bersih perseroan tahun lalu akan dialokasikan untuk dua tujuan tersebut.

Wakil Komisaris BHIT, Darma Putra mengungkapkan sejumlah fokus ekspansi perseroan sepanjang tahun 2023 ini antara lain, perseroan berfokus untuk meningkatkan digitalisasi pada segmen bisnis media.

“Yang pasti di media kami lebih fokus untuk digitalisasinya. Jadi aplikasi kami sudah sangat lengkap, masyarakat bisa lebih mudah mengakses semua media-media kami,” kata Darma saat ditemui di iNews Tower Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Pada segmen jasa keuangan, perseroan tengah berfokus untuk mengintegrasikan seluruh layanan keuangan, mulai dari bank hingga payment gateway. Sementara di sektor properti, BHIT akan berfokus untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido City.

“Kalau di pertambangan kami sedang fokus meningkatkan produksi sebanyak-banyaknya karena marginnya lagi bagus, walaupun harga sedang melandai. Kami lagi fokus bagaimana meningkatkan produksi secepat-cepatnya,” ujar Darma.