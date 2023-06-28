Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waskita Beri Diskon Tarif Tol Selama Libur Idul Adha 2023

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |07:22 WIB
Waskita Beri Diskon Tarif Tol Selama Libur Idul Adha 2023
Banyak Diskon Tarif Tol selama Libur Idul Adha (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk memberikan diskon tarif tol untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas (lalin) selama libur Idul Adha 2023.

"Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi PT Waskita Bumi Wira (WBW) untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Idul Adha dan Libur Sekolah," ujar SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita, dikutip dari Antara, Rabu (28/6/2023).

Adapun pemberlakuan diskon tarif diharapkan dapat berdampak positif, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian-Gresik secara keseluruhan.

Perseroan saat ini fokus dalam melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas selama libur Idul Adha 2023.

Persiapan yang dilakukan antara lain melakukan pemeliharaan jalan, peningkatan kualitas dan estetika di sekitar jalan tol, serta pemberian diskon tarif tol di salah satu jalan tol yaitu jalan tol Krian – Gresik.

“Beberapa strategi telah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pada gerbang dan jalur tol, serta pemeliharaan pada badan jalan demi kenyamanan para pengguna jalan," kata Ermy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement