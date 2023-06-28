Waskita Beri Diskon Tarif Tol Selama Libur Idul Adha 2023

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk memberikan diskon tarif tol untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas (lalin) selama libur Idul Adha 2023.

"Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi PT Waskita Bumi Wira (WBW) untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Idul Adha dan Libur Sekolah," ujar SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita, dikutip dari Antara, Rabu (28/6/2023).

Adapun pemberlakuan diskon tarif diharapkan dapat berdampak positif, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian-Gresik secara keseluruhan.

Perseroan saat ini fokus dalam melakukan sejumlah persiapan dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas selama libur Idul Adha 2023.

Persiapan yang dilakukan antara lain melakukan pemeliharaan jalan, peningkatan kualitas dan estetika di sekitar jalan tol, serta pemberian diskon tarif tol di salah satu jalan tol yaitu jalan tol Krian – Gresik.

“Beberapa strategi telah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pada gerbang dan jalur tol, serta pemeliharaan pada badan jalan demi kenyamanan para pengguna jalan," kata Ermy.