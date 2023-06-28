Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor Pakaian Jadi Meroket 45%, Kinerja Industri Tekstil Membaik?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:06 WIB
Ekspor Pakaian Jadi Meroket 45%, Kinerja Industri Tekstil Membaik?
Ekspor Pakaian Jadi Meningkat. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor pakaian jadi mencapai USD700,7 juta pada Mei 2023 atau naik 45,92% secara bulanan dibandingkan USD480,2 juta pada April 2023.

"Sementara untuk volumenya naik dari 21,9 juta ton pada April 2023 menjadi 32,5 juta ton pada Mei 2023,” ucap Direktur Industri, Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perdagangan Adie Rochmanto Pandiangan, dikutip dari Antara, Rabu (28/6/2023).

Kinerja baik industri tekstil, khususnya pakaian jadi, ditopang permintaan pasar domestik yang tengah meningkat seiring persiapan masa tahun ajaran baru sekolah.

Selain itu, peritel tengah menghabiskan stok pakaian yang tersisa dari produksi Lebaran Idul Fitri pada akhir April lalu.

“Dugaan kami juga, kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) untuk pemenuhan pakaian sekolah negeri dan pakaian ASN di pemerintah tengah berlangsung. Untuk mengantisipasi suplai tadi, persediaan berikutnya, produsen sudah mulai meningkatkan aktivitas produksi,” ucapnya.

Kendati demikian, Adie mengakui industri tekstil masih mengalami kontraksi lantaran masih tingginya impor yang menekan penyerapan penjualan produk dalam negeri. Meski telah meningkat dari bulan sebelumnya, kinerja industri tekstil masih belum memasuki puncaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156526/ekspor_indonesia-mQEa_large.jpg
Pengusaha Sebut Tarif Impor 19% Trump Dongkrak Ekspor Sepatu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257/ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement