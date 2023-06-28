Ekspor Pakaian Jadi Meroket 45%, Kinerja Industri Tekstil Membaik?

JAKARTA - Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor pakaian jadi mencapai USD700,7 juta pada Mei 2023 atau naik 45,92% secara bulanan dibandingkan USD480,2 juta pada April 2023.

"Sementara untuk volumenya naik dari 21,9 juta ton pada April 2023 menjadi 32,5 juta ton pada Mei 2023,” ucap Direktur Industri, Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perdagangan Adie Rochmanto Pandiangan, dikutip dari Antara, Rabu (28/6/2023).

Kinerja baik industri tekstil, khususnya pakaian jadi, ditopang permintaan pasar domestik yang tengah meningkat seiring persiapan masa tahun ajaran baru sekolah.

Selain itu, peritel tengah menghabiskan stok pakaian yang tersisa dari produksi Lebaran Idul Fitri pada akhir April lalu.

“Dugaan kami juga, kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) untuk pemenuhan pakaian sekolah negeri dan pakaian ASN di pemerintah tengah berlangsung. Untuk mengantisipasi suplai tadi, persediaan berikutnya, produsen sudah mulai meningkatkan aktivitas produksi,” ucapnya.

Kendati demikian, Adie mengakui industri tekstil masih mengalami kontraksi lantaran masih tingginya impor yang menekan penyerapan penjualan produk dalam negeri. Meski telah meningkat dari bulan sebelumnya, kinerja industri tekstil masih belum memasuki puncaknya.