Impor Pakaian Bekas Jadi Momok Mengerikan Industri Tekstil

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti kondisi industri tekstil Tanah Air. Di tengah upaya pemulihan, industri tekstil masih dihadpkan dengan kondisi sulit karena masih tingginya impor pakaian bekas.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan sejumlah industri di subsektor tekstil masih dalam kondisi yang sulit dan dilaporkan langsung oleh pelaku industri.

Febri menduga kuat salah satu penyebabnya adalah masih tingginya volume baju impor bekas yang disebutnya masuk lewat Pusat Logistik Berikat (PLB). Karenanya, ia meminta kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk mengawasi proses masuk dan keluarnya barang di PLB.

“Kami sudah meminta kementerian lain yang berwenang pada kegiatan di PLB dan marketplace untuk lebih memperketat pengawasan barang impor yang masuk ke Indonesia,” tuturnya, Rabu (28/6/2023).

Sementara itu, Direktur Industri, Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perdagangan Adie Rochmanto Pandiangan juga mencatat impor tekstil meningkat cukup besar dari 133 ribu ton pada Mei dari 106 ribu ton.

"Volume impor tekstil ini yang kira-kira menyebabkan stok tekstil di pasar tidak terserap dan masih banyak hingga Juni 2023, sehingga menyebabkan penjualan tekstil dari garmen menurun,” jelas dia.