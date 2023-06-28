Cek-Cek Harga Terbaru Gas Elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg

JAKARTA - PT Pertamina melakukan penyesuaian harga gas elpiji PSO atau ukuran 5,5 kilogram (Kg) dan 12 kg. Hharga jual LPG Non PSO rumah Tangga berlaku di tingkat agen per 26 Juni 2023.

"Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen pada tabel di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan atau ongkos kirim," tulis Pertamina dalam keterangannya, Rabu (28/6/2023).

BACA JUGA: 5 Fakta Konsumsi Gas Elpiji 3 Kg Bakal Lampaui Target Tahun Ini

Berikut daftar harga gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg:

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bekulu, Lampung, harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp100.000 dan 12 kg sebesar Rp206.000.

Di Bangka Belitung harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp103.000 dan 12 kg sebesar Rp214.000.

Untuk di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan NTB harga gas LPG 5,5 Kg sebesar Rp=96.000 dan 12 kg sebesar Rp204.000.