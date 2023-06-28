Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Panjang, Stok BBM hingga Gas Elpiji di Atas 15 Hari

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |12:42 WIB
Libur Panjang, Stok BBM hingga Gas Elpiji di Atas 15 Hari
Stok Gas Elpiji 3 Kg Dipastikan Cukup untuk Penuhi Kebutuhan saat Libur Panjang Idul Adha. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading menyatakan siaga melayani masyarakat saat Libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang resmi ditetapkan selama 5 hari.

“Kami terus memastikan aspek availability dan accessibility dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Seluruh fasilitas utama kami, Terminal BBM dan LPG, SPBU, Agen dan Pangkalan LPG, serta Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) tidak libur dan tetap beroperasi untuk menyalurkan energi bagi masyarakat,” terang Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Riva Siahaan, Rabu (28/6/2023).

Adapun menurutnya yang terpenting pada masa libur panjang adalah ketahanan stok untuk memastikan proses penyaluran dapat berjalan lancar.

Sepanjang masa libur, Pertamina Patra Niaga mengamankan ketahanan stok di level yang aman, untuk Gasoline atau bensin di angka 35 hari, Gasoil atau diesel 41 hari, LPG 15 hari, dan Avtur 32 hari.

“Angka ini di level yang aman, setiap hari juga terus dimonitor ketahanannya dan selalu dijaga di angka tersebut. Setiap tim operasional di Regional juga sudah kami siagakan, agar di jalur-jalur atau wilayah tertentu harus dibuatkan mitigasi jika ada kemacetan atau peningkatan konsumsi penyaluran BBM dan LPG tetap aman. Begitu juga dengan Avtur, di bandara-bandara kami telah berkoordinasi dengan maskapai mengantisipasi penambahan jadwal penerbangan,” tukasnya.

Selain operasional, Riva mengatakan saat ini Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan mitra SPBU dan Agen LPG berupa fasilitas kredit mengantisipasi layanan bank tutup atau tidak beroperasi dengan jam normal di hari biasa. Berbarengan dengan masa libur ini, per 26 Juni lalu Pertamina Patra Niaga juga melakukan penyesuaian harga LPG Non Subsidi mengacu tren LPG yang sedang turun, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memasak saat Idul Adha

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144895/gerbang_tol_padang_tiji-E8GC_large.jpg
Tol Sigli-Banda Aceh Beroperasi Fungsional Selama Libur Idul Adha, Cek Jam Operasional di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139908/libur_nasional-SUm0_large.jpg
Libur Idul Adha 2025 Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/455/3022853/kampung-jagal-kebanjiran-order-olahan-kepala-sapi-dan-kambing-saat-idul-adha-AAX3jUVkZ1.jpg
Kampung Jagal Kebanjiran Order Olahan Kepala Sapi dan Kambing saat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022599/513-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabotabek-pada-h-1-libur-idul-adha-FUalymxvhj.jpg
513 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada H-1 Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022527/hati-hati-ini-5-ciri-ciri-penipuan-kurban-online-3xfvim3lZl.jpg
Hati Hati! Ini 5 Ciri-Ciri Penipuan Kurban Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/622/3022493/4-tips-menabung-beli-hewan-kurban-siapkan-rp8-000-per-hari-3PXZODcMxn.jpg
4 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Siapkan Rp8.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement