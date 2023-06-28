Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riau Dapat 10% Saham Blok Rokan dan Kampar

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |13:09 WIB
Riau Dapat 10% Saham Blok Rokan dan Kampar
Pertamina Serahkan 10% PI ke Riau. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Provinsi Riau mendapatkan 10% Participating Interest (PI) dari Wilayah Kerja (WK) Rokan dan WK Kampar. Hal ini usai PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan.

Adapun hak PI 10% diserahkan PT Riau Petroleum Rokan (RPR) dan PT Riau Petroleum Kampar (RPK) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang ditunjuk Provinsi Riau untuk mengelola PI di WK Rokan dan WK Kampar.

Penandatanganan perjanjian secara resmi dilakukan oleh Direktur Utama PHR yang juga menjabat sebagai Direktur PHE Kampar, Chalid Said Salim, bersama Direktur RPR, Ferry Andriadi, dan Direktur RPK, Pebriansyah Putra, disaksikan oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, dan Asisten II Pemprov Riau, Job Kurniawan, di Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Chalid Said Salim mengatakan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan WK migas melalui PI 10% ini bisa memberikan banyak manfaat bagi daerah, di antaranya memberikan keuntungan bagi BUMD yang akan menambah pendapatan daerah. Tak hanya itu, keterlibatan BUMD memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan WK migas.

“Tentunya PI ini akan menjadi pendapatan baru baik provinsi maupun kabupaten di Riau. Kami yakin pengalihan dan pengelolaan 10% PI ini akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. Keberhasilan pengalihan PI ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dan koordinasi erat antara Pertamina dengan Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta BUMD yang terlibat Semoga Amanah yang dituangkan dalam Perjanjian ini dapat sama-sama kita laksanakan dengan baik sebagai wujud bakti dan pengabdian kita kepada bangsa Indonesia yang kita cintai,” papar Chalid.

Pada Kesempatan tersebut Asisten II Pemprov Riau, Job Kurniawan, mengucapkan syukur dan apresiasi atas penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% PI WK Rokan dan WK Kampar.

"Terima kasih kepada Pertamina dan SKK Migas atas dukungan dan kerja samanya. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus berlanjut. Kami bersama seluruh masyarakat Riau siap mendukung Pertamina dalam mewujudkan target-target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertamina adalah bagian dari Provinsi Riau yang kami cintai dan menjadi keberkahan bagi kami,” ujar Job Kurniawan.

Penandatanganan perjanjian PI 10% WK Rokan dan WK Kampar merupakan wujud kepatuhan Pertamina dalam pemenuhan regulasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176189/pertamina-4TlZ_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Rupiah, Ini Cara Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175810/pertamina-RFyX_large.jpg
Pertamina Akan Beli Minyak dari Sumur Rakyat dengan Harga 80 persen dari ICP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174173/bbm_pertamina-PSbh_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM, Pertamina: Praktik Internasional Energi Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173900/motogp-kL3q_large.jpeg
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172102/pertamina-hqUW_large.jpg
Jadi Powerhouse Ekonomi, Ini Tugas Pertamina Salurkan BBM dan LPG ke Seluruh RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171581/hasan_nasbi-16hF_large.jpg
Segini Gaji yang Diterima Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement