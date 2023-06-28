Advertisement
HOT ISSUE

Uji Coba LRT Jabodebek Mulai 1 Juli 2023, Ini Cara Daftarnya

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |14:30 WIB
Uji Coba LRT Jabodebek Mulai 1 Juli 2023, Ini Cara Daftarnya
LRT Jabodebek (Foto: Instagram LRT Jabodebek)
JAKARTA - LRT Jabodebek direncanakan akan dilakukan uji coba bagi masyarakat yang mulai 12 Juli 2023 hingga 17 Agustus 2023.

Kepala Divisi LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyatakan, pihaknya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjajal LRT Jabodebek pada 1 Juli 2023.

Purnomo menjelaskan pendaftaran tersebut akan dilakukan melalui akun sosial media sosial LRT Jabodebek. Adapun nantinya uji coba tersebut masyarakat akan dikenakan tarif Rp1.

"Kemungkinan tanggal 1 Juli. Jadi nanti bisa daftar lewat media sosial ya. Ini kami lagi nyusun mekanismenya," kata Purnomosidi saat ditemui di Stasiun LRT Dukuh Atas, Rabu (28/6/2023).

Purnomosidi mengatakan pada uji coba tanggal 12 Juli, pihaknya akan menyediakan kuota 150 hingga 200 orang per harinya.

Halaman:
1 2
