Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelaku UMKM Siap Maksimalkan Pembayaran Nontunai, tapi Perlu Edukasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:56 WIB
Pelaku UMKM Siap Maksimalkan Pembayaran Nontunai, tapi Perlu Edukasi
UMKM Bank BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Pembayaran nontunai kini menjadi pola transaksi yang makin masif seiring kemajuan teknologi. Oleh karena itu, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus siap beradaptasi dengan hal tersebut.

Tujuannya agar pelaku UMKM memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen. Alhasil, konsumen akan nyaman akan akan bertransaksi lagi.

PGS (Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang BRI Bekasi Juanda, Hendra Satya Darma mengatakan sebenarnya pelaku UMKM cukup antusias untuk menyediakan pembayaran nontunai. Namun, mereka harus beradaptasi dengan alat untuk pembayaran itu.

bri

"Sebenarnya kesulitan mekanisme dan pembelajaran. Mereka harus diedukasi apa itu Qris dan EDC (Electronic Data Capture)," kata Hendra Satya Darma di Bekasi beberapa waktu lalu, Rabu (28/6/2023).

Dia mengatakan para pelaku UMKM pun harus mengetahui secara detail manfaat yang didapatkan dari pembayaran nontunai. Jadi, mereka akan lebih yakin untuk segera menyediakan metode pembayaran itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement