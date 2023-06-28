MNC Finance dan Mitra Rekanan Salurkan Hewan Kurban Sambut Idul Adha

JAKARTA - MNC Finance Bersama 8 perusahaan rekanan mengadakan penyaluran hewan kurban menyambut suasana penuh kebersamaan dan semangat Idul Adha 2023,

Adapun penyaluran hewan kurban yang dipersiapkan antara lain 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk didistribusikan berbagai lokasi yang telah ditentukan.

Perusahaan rekanan yang turut serta dalam penyumbangan hewan kurban di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT BNI Multifinance, Asuransi Takaful Umum, PT Kirana Swasti Parama, PT Delima Sejahtera Bersama, PT Asuransi Sinarmas Syariah, PT Alto Lelang, PT. Rinjani Golden Persada.

“Terima kasih untuk para rekanan yang sudah turut andil dalam penyaluran hewan kurban tahun ini, kami sangat bersyukur dari tahun ketahun terus menunjukan antusias yang luar biasa dalam kegiatan ini, dapat terlihat dari jumlah hewan kurban yang akan kami salurkan terus mengalami peningkatan. Kami berharap penyaluran hewan kurban ini dapat terdistribusi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menjadi berkah untuk kita semuanya,” kata Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin.

Gabriel menambahkan, penyerahan hewan kurban ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masih diberikan kesempatan dan berkah untuk dapat berbagi rezeki.