Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance dan Mitra Rekanan Salurkan Hewan Kurban Sambut Idul Adha

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |18:33 WIB
MNC Finance dan Mitra Rekanan Salurkan Hewan Kurban Sambut Idul Adha
MNC Finance Jalin Kerja Sama (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Finance Bersama 8 perusahaan rekanan mengadakan penyaluran hewan kurban menyambut suasana penuh kebersamaan dan semangat Idul Adha 2023,

Adapun penyaluran hewan kurban yang dipersiapkan antara lain 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk didistribusikan berbagai lokasi yang telah ditentukan.

Perusahaan rekanan yang turut serta dalam penyumbangan hewan kurban di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT BNI Multifinance, Asuransi Takaful Umum, PT Kirana Swasti Parama, PT Delima Sejahtera Bersama, PT Asuransi Sinarmas Syariah, PT Alto Lelang, PT. Rinjani Golden Persada.

“Terima kasih untuk para rekanan yang sudah turut andil dalam penyaluran hewan kurban tahun ini, kami sangat bersyukur dari tahun ketahun terus menunjukan antusias yang luar biasa dalam kegiatan ini, dapat terlihat dari jumlah hewan kurban yang akan kami salurkan terus mengalami peningkatan. Kami berharap penyaluran hewan kurban ini dapat terdistribusi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menjadi berkah untuk kita semuanya,” kata Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin.

Gabriel menambahkan, penyerahan hewan kurban ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masih diberikan kesempatan dan berkah untuk dapat berbagi rezeki. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159900/mnc_leasing_raih_penghargaan-BxN5_large.jpg
MNC Finance Kembali Raih Penghargaan The Excellent Performance Multifinance Company di 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124695/mnc_finance-DYQh_large.jpg
MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan The Best Digital Brand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/320/3115240/mnc_finance-Ucbg_large.jpg
MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105663/mnc_finance-cWNm_large.jpg
Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/622/3104941/mnc_finance-67Ln_large.jpg
MNC Finance dan Performance Digital Indonesia Jalin Kemitraan di Sektor Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/320/3085738/ulang-tahun-ke-35-mnc-finance-bertekad-wujudkan-inspiring-each-other-for-a-better-future-JRDCkh6iQp.jpg
Ulang Tahun ke-35, MNC Finance Bertekad Wujudkan Inspiring Each Other for a Better Future
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement