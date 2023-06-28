Cara BUMN Majukan Industri Asuransi dan Reasuransi

JAKARTA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menerapkan standar yang ketat dalam proses underwriting.

Indonesia Re meyakini bahwa profitabilitas, penilaian jenis risiko, sertakebijakan underwriting memainkan peranan sentral dalam menentukan bisnis yang sehat untuk kelangsungan dan kesehatan perusahaan.

Dengan mengacu pada kebijakan underwriting, Indonesia Re menetapkan syarat dan ketentuan serta premi yang sesuai.

Indonesia Re berkomitmen untuk memberikan layanan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan industri asuransi dan reasuransi serta melindungi masyarakat dari segala risiko yang ada di masa depan.

Penilaian risiko polis yang direasuransikan dinilai oleh Indonesia Re dengan menggunakan informasi dan data risiko yang diberikan oleh ceding.

Pada proses underwriting reasuransi umum, penentuan syarat dan ketentuan serta premi dilakukan oleh underwriter berdasarkan underwriting guideline yang ada dan sesuai dengan appetite perusahaan. Sedangkan pada proses underwriting reasuransi jiwa, penilaian risiko didasarkan pada panduan underwriting internal dan juga mengacu pada panduan retro, termasuk proses due diligence dan pengetahuan mengenai pelanggan dari berbagai sumber sebagai referensi tambahan.