HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Ramal Ekonomi Indonesia Masih Sehat, Bisa Tumbuh 5% di 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |20:11 WIB
IMF Ramal Ekonomi Indonesia Masih Sehat, Bisa Tumbuh 5% di 2023
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kinerja ekonomi Indonesia sehat di tengah tantangan global yang tinggi dan mampu menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pascapandemi.

Dalam laporan Article IV 2023 untuk Indonesia yang baru dirilis, IMF menegaskan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi dengan baik termasuk formulasi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati.

"Ke depan, arah pembangunan ekonomi Indonesia terus berorientasi pada penguatan fondasi melalui implementasi agenda reformasi yang menyeluruh untuk memperbaiki iklim bisnis, diversifikasi ekonomi, serta mitigasi dampak perubahan iklim," ujar IMF dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Setelah bangkit kuat pascapandemi, IMF memperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid terus berlanjut.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing diperkirakan 5,0% dan 5,1%. Proyeksi tersebut jauh lebih tinggi dibanding proyeksi pertumbuhan rata-rata global yang sebesar 2,8% untuk tahun 2023 dan 3,0% untuk tahun 2024 (WEO, April 2023).

