Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif LRT Jabodebek Diumumkan Sebelum 12 Juli 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |20:27 WIB
Tarif LRT Jabodebek Diumumkan Sebelum 12 Juli 2023
LRT Jabodebek (Foto: Instagram LRT Jabodebek)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan besaran tarif yang akan dibayarkan masyarakat sebelum uji coba LRT Jabodebek pada 12 Juli 2023.

"InsyaAllah sebelum kita uji coba (12 Juli) harusnya sudah bisa keluar ya mudah-mudahan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat ditemui di Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas, Rabu (28/6/2023).

Adita menjelaskan bahwa saat ini tarif LRT Jabodebek masih dalam tahap finalisasi berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat menggunakan moda transportasi tanpa masinis tersebut.

"Itu sedang kita finalisasi. Nanti angkanya pasti kita sosialisasikan dulu," katanya.

Adapun sebelumnya Adita mengatakan bahwa tarif LRT Jabodebek akan ada mendapatkan subsidi berkisar 40% untuk jarak terjauh.

"Yang jelas ada unsur subsidi, kita ada PSO kalau saya lihat skemanya dari jarak terjauh, Depok Harjamukti, sampai Dukuh Atas komponen subsidi 35-40 persen itu kalau jarak terjauh," kata Adita..

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement