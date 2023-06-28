Tarif LRT Jabodebek Diumumkan Sebelum 12 Juli 2023

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan besaran tarif yang akan dibayarkan masyarakat sebelum uji coba LRT Jabodebek pada 12 Juli 2023.

"InsyaAllah sebelum kita uji coba (12 Juli) harusnya sudah bisa keluar ya mudah-mudahan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat ditemui di Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas, Rabu (28/6/2023).

Adita menjelaskan bahwa saat ini tarif LRT Jabodebek masih dalam tahap finalisasi berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk dapat menggunakan moda transportasi tanpa masinis tersebut.

"Itu sedang kita finalisasi. Nanti angkanya pasti kita sosialisasikan dulu," katanya.

Adapun sebelumnya Adita mengatakan bahwa tarif LRT Jabodebek akan ada mendapatkan subsidi berkisar 40% untuk jarak terjauh.

"Yang jelas ada unsur subsidi, kita ada PSO kalau saya lihat skemanya dari jarak terjauh, Depok Harjamukti, sampai Dukuh Atas komponen subsidi 35-40 persen itu kalau jarak terjauh," kata Adita..