Menhub Naik LRT Jabodebek dari Dukuh Atas ke Bekasi Cuma 39 Menit

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan uji coba LRT Jabodebek pada hari ini Rabu (28/6/2023).

Uji coba tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan dari LRT Jabodebek yang akan dilakukan uji coba untuk masyarakat pada 12 Juli mendatang.

Menhub bersama rombongan berangkat dari Stasiun LRT Jabodebek menuju Stasiun Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi dan kemudian menuju ke Stasiun LRT Halim.

"Lebaran ini kami coba inspeksi kereta LRT jabodebek dengan satu angka yangg menggembirakan, kami tadi dari Dukuh Atas sampai Jatimulya hanya 39 menit," kata Menhub di Stasiun LRT Jabodebek, Rabu (28/6/2023).

Menhub menjelaskan bahwa dengan menggunakan LRT Jabodebek perjalanan masyarakat dapat memangkas waktu yang ditempuh dibandingkan saat menggunakan kendaraan pribadi melalui tol.