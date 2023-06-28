Kinerja Terbaik! Dirut Sunarso Raih The Best CEO, BRI Borong 9 International Awards dari FinanceAsia

Hong Kong - Majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik menggelar malam penganugerahan FinanceAsia Awards 2023 di Hong Kong, Rabu (28/6/2023).

Dalam acara tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berjaya dengan menyabet 9 penghargaan yang terbagi dalam 2 kategori besar, yakni Best Companies in Asia dan FinanceAsia Awards. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu dan Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.

Untuk kategori Best Companies in Asia Indonesia, BRI mendapatkan 8 penghargaan diantaranya Best CEO, Best CFO, Best Financial Company, Best ESG (Environmental, Social & Governance), Best DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), Best Investor Relations, Best-Large Cap Company, dan Best Managed Company.

Atas 8 kategori tersebut BRI mendapatkan predikat Gold, atau peringkat tertinggi dibandingkan dengan pesaing. Dalam kategori ini, penilaian dilakukan kepada perusahaan dari berbagai sektor dengan sistem wawancara dan survei kepada investor.

serta analis berdasarkan kinerja perusahaan dalam kurung waktu 12 bulan ke belakang. Penilaian tersebut menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.