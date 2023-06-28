Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kinerja Terbaik! Dirut Sunarso Raih The Best CEO, BRI Borong 9 International Awards dari FinanceAsia

Masirom , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |21:40 WIB
Kinerja Terbaik! Dirut Sunarso Raih The Best CEO, BRI Borong 9 International Awards dari FinanceAsia
Dirut Bank BRI Raih Penghargaan (Foto: MPI)
A
A
A

Hong Kong - Majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik menggelar malam penganugerahan FinanceAsia Awards 2023 di Hong Kong, Rabu (28/6/2023).

Dalam acara tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berjaya dengan menyabet 9 penghargaan yang terbagi dalam 2 kategori besar, yakni Best Companies in Asia dan FinanceAsia Awards. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu dan Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.

Untuk kategori Best Companies in Asia Indonesia, BRI mendapatkan 8 penghargaan diantaranya Best CEO, Best CFO, Best Financial Company, Best ESG (Environmental, Social & Governance), Best DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), Best Investor Relations, Best-Large Cap Company, dan Best Managed Company.

brio

Atas 8 kategori tersebut BRI mendapatkan predikat Gold, atau peringkat tertinggi dibandingkan dengan pesaing. Dalam kategori ini, penilaian dilakukan kepada perusahaan dari berbagai sektor dengan sistem wawancara dan survei kepada investor.

serta analis berdasarkan kinerja perusahaan dalam kurung waktu 12 bulan ke belakang. Penilaian tersebut menunjukkan keberanian BRI untuk dinilai dan di-assess oleh berbagai pihak eksternal yang independen, bonafit dan kredibel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/278/3159310/bri-RDGX_large.jpg
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148892/rupiah-stxj_large.jpg
Cara Mencairkan BSU Rp600.000 di BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148889/rupiah-5Eyd_large.jpg
BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000, Cek Rekening Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148456/bri_prioritas-q42K_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru Layanan Prioritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/455/3148044/agen_brilink-lx4j_large.jpg
Agen BRILink Jadi Peluang Usaha, Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148043/agen_brilink-EVRF_large.jpg
Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement