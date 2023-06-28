Viral Anak 12 Tahun Berani Naik Kereta Solo-Jakarta Sendirian, Ini Kata Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan respon positif atas keberanian Gusti, anak berusia 12 tahun yang menempuh perjalanan sendirian menggunakan kereta api (KA) tujuan Solo-Jakarta.
Menurutnya, perjalanan Gusti Muhammad yang menggunakan kereta api dari Solo ke Jakarta tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, pengamanan di kereta cukup ketat.
"Sekarang naik kereta gak pake was-was! Gusti walaupun masih kecil, sudah berani menempuh perjalanan kereta Solo-Jakarta sendirian," ujar Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (28/6/2023).
Melalui sosial medianya, Erick mengunggah foto selembar surat yang dituliskan langsung oleh Ibunda Gusti, Ifah. Surat tersebut berisikan pesan agar petugas PT KAI (Persero) bisa menjaga sang buah hati hingga sampai ke stasiun tujuannya.
Merespon isi surat, Erick memastikan selama perjalanan Gusti mendapat pendampingan dari petugas KAI hingga mengantarkan sampai ke tujuan, Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.