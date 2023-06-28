Erick Thohir Rombak Direksi Holding BUMN Pangan, Berikut Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah merombak jajaran Direksi Holding BUMN Pangan atau ID FOOD. Dia mengangkat dua nama baru untuk mengisisi posisi Direksi perusahaan.

Melalui keputusannya, Erick menetapkan Yossi Istanto Direktur SDM dan Legal ID FOOD. Posisi ini sebelumnya diduduki oleh Endang Suraningsih. Sementara Direktur Komersial di isi oleh Endang Suraningsih, menggantikan Ardiansyah Chaniago.

Perubahan susunan Direksi ID FOOD tertuang melalui keputusan Menteri BUMN Nomor SK- 172/MBU/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Dengam penetapan kedua nama baru tersebut, maka jajaran Dewan Direksi ID FOOD menjadi enam orang. Berikut susunannya, Rabu (28/6/2023):

Direktur Utama: Frans Marganda Tambunan

Direktur Pengembangan & Pengendalian Usaha: Dirgayuza Setiawan