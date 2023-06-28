Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyehatan Waskita Karya (WSKT), Ini Alasannya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |22:37 WIB
Penyehatan Waskita Karya (WSKT), Ini Alasannya
Jalan Tol (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan perlunya penyehatan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang dinilai punya peran besar dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.

“Kita perlu menyehatkan agar Waskita Karya juga tumbuh lebih sehat, lebih baik sehingga kita tidak melihat ada masalah atau ganjalan lagi di dalam pengembangan (infrastruktur) ke depannya,” katanya, Rabu (28/6/2023).

Yayat menerangkan visi Indonesia Maju yang Presiden Jokowi memang fokus untuk menggenjot pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Hal itu, menurutnya wajar untuk dilakukan sebagai lompatan untuk menuju Indonesia yang maju dan modern, serta menjadi salah satu negara terdepan.

“Minimal syarat untuk terpenuhinya adalah keandalan di sektor infrastruktur. Itu menjadi catatan paling mendasar,” katanya.

Sayangnya, pembangunan infrastruktur di Tanah Air memang masih menghadapi tantangan terutama dari segi pembiayaan. Padahal target percepatan pembangunan tetap harus dipenuhi.

