HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Risiko Eksternal Ekonomi RI yang Patut Diwaspadai

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |22:46 WIB
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkoordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan secara berkala.

“Indonesia merupakan salah satu negara yang bangkit cepat dan kuat dari pandemi, serta menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah tingginya risiko global," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (28/6/2023).

Hal ini tercermin dari sektor keuangan Indonesia yang tetap terjaga dan UMKM yang mulai pulih. Pemulihan secara luas juga terlihat di berbagai sektor yang sebelumnya terdampak cukup dalam akibat pandemi seperti sektor transportasi, hotel, dan restoran.

"Saat ini, Indonesia masih perlu mewaspadai risiko eksternal yang masih tinggi, yang menurut IMF bersumber dari berbagai faktor," ucap Febrio.

Pertama, perlambatan ekonomi global yang dapat memberi tekanan pada harga beberapa komoditas ekspor Indonesia. Kedua, volatilitas pasar keuangan global antara lain akibat sentimen kegagalan perbankan AS dan pengetatan likuidi-tas global.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
