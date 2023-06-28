Ternyata Ini Sosok Pemilik Miniso, Punya Harta Rp34 Triliun

JAKARTA-Ternyata ini sosok pemilik Miniso menarik untuk diulas. Perusahaan ritel ini tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia.

Miniso memperlihatkan penciptaan gaya hidup baru dengan mengedepankan apa yang disebut fashion atau kepribadian. Serta menawarkan produk yang bagus dan unik kepada konsumen. Pada saat yang sama, Miniso Tidak akan mempertimbangkan bahwa merek-merek populer harus menaikkan nilainya.

Sebaliknya, ia berdiri di sudut pandang konsumen ketika mengembangkan produk, yaitu - kembali ke esensi, dan kembali ke alam, menjadikan produknya lebih modis, lebih dapat diandalkan dengan harga lebih murah. Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik Miniso.

Ternyata ini sosok pemilik Miniso bernama Ye Guofu. Nama Ye dalam bahasa Mandarin berarti kaya. Penduduk asli provinsi Hubei ini memiliki awal yang sederhana, seperti banyak pengusaha lain di generasinya. Dia mulai bekerja di pabrik pipa baja.

Namun, mulai naiknya permintaan barang konsumsi di China membuat Ye terjun ke bisnis perdagangan, mencoba menjual barang dari keramik hingga kosmetik dan aksesoris.