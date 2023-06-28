Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Sapi dengan Harga Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp5 Miliar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |17:09 WIB
5 Sapi dengan Harga Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp5 Miliar
Ilustrasi Sapi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA5 Harga sapi termahal akan dikulik dalam artikel ini. Ternyata untuk satu ekor sapi harganya ada yang sampai ratusan juta hingga miliaran. Apalagi kalau sudah menjelang Idul Adha, harga dari hewan kurban ini akan melonjak, termasuk harga sapi.

Normalnya, harga sapi di Indonesia kisaran Rp20 juta hingga Rp50juta. Sebenarnya banyak sapi yang dibanderol dengan harga murah, namun balik lagi tergantung bobot dan jenis sapinya. Tentu semakin besar sapinya, semakin mahal harganya.

Berikut Okezone rangkum beberapa harga sapi termahal melalui berbagai sumber, Rabu (26/6/2023).

1. Sapi Brangus

Sapi ini menjadi jenis sapi yang hadir dari hasil perkawinan antara Sapi Brahman dan Sapi Angus. Sapi yang memiliki ketahanan terhadap iklim yang sulit ini dijual dengan harga kisaran puluhan hingga ratusan juta Rupiah. Adapun sapi dengan bobot 1,3 ton ini diharga sampai Rp280 juta.

2. Sapi Simental

Sapi ini menjadi jenis sapi yang memiliki dua manfaat, yakni sebagai sapi perah dan sapi potong. Sapi Simental bisa mencapai bobot hingga 700-800 kg pada saat mencapai umur dewasa dan sampai mencapai harga Rp100 juta per ekornya.

Halaman:
1 2
