Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini 4 Daerah Penghasil Miliarder di Provinsi Bengkulu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |10:23 WIB
Ini 4 Daerah Penghasil Miliarder di Provinsi Bengkulu
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ini 4 daerah penghasil miliarder di provinsi Bengkulu menarik untuk dikulik. Orang kaya di Indonesia memang cukup banyak, namun tak banyak dari mereka yang tergolong sebagai orang terkaya.

Ada beberapa daerah yang mana memiliki miliarder jarang diketahui publik. Biasanya pekerjaan miliarder ini memiliki perusahaan besar dan menjadi Ceo.

Berikut 4 daerah penghasil miliarder di provinsi Bengkulu dilansir dari data Badan Pusat Statistik

1. Rejang Lebong

Kabupaten ini menjadi daerah pertama disebut penghasil miliarder di Provinsi Bengkulu.

Sebab Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2022 adalah sebesar Rp6,5 triliun.

2. Bengkulu Utara

Bengkulu Utara berada posisi kedua karena PDRB untuk wilayah ini di tahun 2022 mencapai Rp5,56 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/612/3028531/miliarder_ini_nekat_bakar_rumahnya_seharga_rp18_miliar_karena_kesal_dengan_mantan_istri-0qAE_large.jpg
Miliarder Ini Nekat Bakar Rumahnya Seharga Rp18 Miliar karena Kesal dengan Mantan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957364/kumpulkan-10-000-orang-miliarder-ini-bagi-bagi-warisan-rp420-miliar-G7wNMMlc8L.jpg
Kumpulkan 10.000 Orang, Miliarder Ini Bagi-Bagi Warisan Rp420 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/05/320/2225096/ini-perusahaan-perusahaan-yang-makin-berkibar-di-tengah-pandemi-covid-19-qeG8oVY1Cw.jpg
Ini Perusahaan-Perusahaan yang Makin Berkibar di Tengah Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/05/320/2225072/di-tengah-pandemi-covid-19-kekayaan-para-miliarder-as-naik-rp7-849-triliun-A7bjGz4Sa4.jpg
Di Tengah Pandemi Covid-19 Kekayaan Para Miliarder AS Naik Rp7.849 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/24/320/2218918/miliarder-lainnya-nikmati-lonjakan-kekayaan-ralph-lauren-dan-john-pritzker-merugi-61pnNdFabo.jpg
Miliarder Lainnya Nikmati Lonjakan Kekayaan, Ralph Lauren dan John Pritzker Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/24/320/2218905/kekayaan-elon-musk-dan-mark-zuckerberg-justru-naik-hampir-50-di-tengah-lockdown-Z0wzQH80aB.jpg
Kekayaan Elon Musk dan Mark Zuckerberg Justru Naik Hampir 50% di Tengah Lockdown
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement