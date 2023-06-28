Ini 4 Daerah Penghasil Miliarder di Provinsi Bengkulu

JAKARTA- Ini 4 daerah penghasil miliarder di provinsi Bengkulu menarik untuk dikulik. Orang kaya di Indonesia memang cukup banyak, namun tak banyak dari mereka yang tergolong sebagai orang terkaya.

Ada beberapa daerah yang mana memiliki miliarder jarang diketahui publik. Biasanya pekerjaan miliarder ini memiliki perusahaan besar dan menjadi Ceo.

Berikut 4 daerah penghasil miliarder di provinsi Bengkulu dilansir dari data Badan Pusat Statistik

1. Rejang Lebong

Kabupaten ini menjadi daerah pertama disebut penghasil miliarder di Provinsi Bengkulu.

Sebab Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Kabupaten Rejang Lebong di tahun 2022 adalah sebesar Rp6,5 triliun.

2. Bengkulu Utara

Bengkulu Utara berada posisi kedua karena PDRB untuk wilayah ini di tahun 2022 mencapai Rp5,56 triliun. Angka ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.