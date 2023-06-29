Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Mixed setelah Jerome Powell Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga The Fed

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:34 WIB
Wall Street <i>Mixed</i> setelah Jerome Powell Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga The Fed
Wall Street Ditutup 2 Arah. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup dua arah pada akhir perdagangan Rabu. Di mana Nasdaq naik tipis didukung saham megacaps, sedangkan S&P 500 dan Dow menurun setelah Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 74,08 poin atau 0,22% menjadi 33.852,66 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 1,55 poin atau 0,04% menjadi 4.376,86 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 36,08 poin atau 0,27% menjadi 13.591,75 poin.

Empat dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi naik 1,0%, sementara jasa-jasa komunikasi bertambah 0,8%. Penurunan terbesar dialami sektor utilitas defensif, yang berakhir merosot 1,5%.

Pada forum Bank Sentral Eropa, Powell mengatakan Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut dan tidak mengesampingkan dorongan pada pertemuan kebijakan berikutnya yang dijadwalkan akhir Juli.

Tetapi S&P menghabiskan sebagian besar sesi di zona merah. Investor tampaknya menerima komentar Powell dengan tenang karena tanda-tanda kekuatan ekonomi, menurut Quincy Krosby, Kepala Strategi Global LPL Financial.

"Fondasi yang lebih kuat untuk ekonomi menunjukkan bahwa resesi masih belum diperkirakan dalam waktu dekat, dan mengingat ketahanan di pasar tenaga kerja, ekonomi mungkin dapat mencerna kenaikan suku bunga 25 basis poin, pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal berikutnya," kata Krosby, dikutip dari Antara, Kamis (29/6/2023).

Dengan inflasi yang masih tinggi, CEO Phil Blancato, Ladenburg Asset Management, mengatakan Powell tidak salah untuk menjaga kebijakan tetap ketat.

Dia juga mencatat tren musiman dengan liburan Hari Kemerdekaan AS 4 Juli yang akan datang setelah enam bulan pertama yang luar biasa tahun ini untuk saham-saham pertumbuhan.

"Pasar lebih dari senang untuk beristirahat di sini," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement