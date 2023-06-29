Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laporan Keuangan Beres, Krakatau Steel (KRAS) Catat Laba Rp353 Miliar di 2022

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:48 WIB
Laporan Keuangan Beres, Krakatau Steel (KRAS) Catat Laba Rp353 Miliar di 2022
Laporan Keuangan Krakatau Steel Terbit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Akhirnya laporan keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) terbit. Perseroan mencatatkan pendapatan USD2,24 miliar atau setara Rp34,90 triliun.

Realisasi itu meningkat 5,8% dibandingkan 2021 sebesar USD2,12 miliar atau setara dengan Rp30,22 triliun. Dari sisi bottomline, perseroan mencatatkan kinerja positif.

"Di tahun 2022 pun Krakatau Steel mencatatkan laba bersih sebesar USD22,64 juta atau setara dengan Rp353,07 miliar sehingga tiga tahun berturut-turut berhasil mempertahankan pencatatan laba," kata Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono Widodo di Jakarta, dikutip Kamis (29/6/2023).

Purwono menerangkan bahwa KRAS sedang fokus berupaya menjaga kinerja bisnisnya yang ditunjukkan dengan capaian laba bruto sebesar USD202,47 juta atau setara dengan Rp3,16 triliun, serta EBITDA positif USD108,72 juta atau setara dengan Rp1,69 triliun.

"Selain itu pada tahun 2022 Krakatau Steel juga telah berhasil melunasi utang Commerzbank sebesar USD216 juta atau setara dengan Rp3,3 triliun," tutur Purwono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070326/krakatau-steel-pastikan-operasional-normal-di-tengah-kabar-duka-meninggalnya-dirut-purwono-widodo-nrYjPlkFep.jpg
Krakatau Steel Pastikan Operasional Normal di Tengah Kabar Duka Meninggalnya Dirut Purwono Widodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059043/produk-sampingan-baja-diolah-jadi-penyubur-tanaman-oub3Cga2kZ.jpg
Produk Sampingan Baja Diolah Jadi Penyubur Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058648/anak-usaha-krakatau-steel-kras-incar-proyek-kawasan-industri-di-ntb-Kl3OSzKyrg.jpg
Anak Usaha Krakatau Steel (KRAS) Incar Proyek Kawasan Industri di NTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030488/krakatau-steel-rugi-lagi-erick-thohir-tanya-direksi-zPXlAI2Ufn.jpg
Krakatau Steel Rugi Lagi, Erick Thohir: Tanya Direksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/278/3017346/krakatau-steel-rugi-lagi-rp2-triliun-ini-penyebabnya-wrlw5Jt5BH.png
Krakatau Steel Rugi Lagi Rp2 Triliun, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/320/2925244/krakatau-steel-kras-rugi-rp919-4-miliar-ini-biang-keroknya-A8ks2Qkc36.png
Krakatau Steel (KRAS) Rugi Rp919,4 Miliar, Ini Biang Keroknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement