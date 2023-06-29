Laporan Keuangan Beres, Krakatau Steel (KRAS) Catat Laba Rp353 Miliar di 2022

JAKARTA - Akhirnya laporan keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) terbit. Perseroan mencatatkan pendapatan USD2,24 miliar atau setara Rp34,90 triliun.

Realisasi itu meningkat 5,8% dibandingkan 2021 sebesar USD2,12 miliar atau setara dengan Rp30,22 triliun. Dari sisi bottomline, perseroan mencatatkan kinerja positif.

"Di tahun 2022 pun Krakatau Steel mencatatkan laba bersih sebesar USD22,64 juta atau setara dengan Rp353,07 miliar sehingga tiga tahun berturut-turut berhasil mempertahankan pencatatan laba," kata Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono Widodo di Jakarta, dikutip Kamis (29/6/2023).

Purwono menerangkan bahwa KRAS sedang fokus berupaya menjaga kinerja bisnisnya yang ditunjukkan dengan capaian laba bruto sebesar USD202,47 juta atau setara dengan Rp3,16 triliun, serta EBITDA positif USD108,72 juta atau setara dengan Rp1,69 triliun.

"Selain itu pada tahun 2022 Krakatau Steel juga telah berhasil melunasi utang Commerzbank sebesar USD216 juta atau setara dengan Rp3,3 triliun," tutur Purwono.