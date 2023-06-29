Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok BBM dan Gas LPG Dipastikan Aman pada Libur Idul Adha

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:03 WIB
Stok BBM dan Gas LPG Dipastikan Aman pada Libur Idul Adha
Gas Elpiji 3 Kg (Foto: Okezone/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Sepanjang masa libur, Pertamina Patra Niaga mengamankan ketahanan stok di level yang aman, untuk Gasoline atau bensin di angka 35 hari, Gasoil atau diesel 41 hari, LPG 15 hari, dan Avtur 32 hari.

PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading menyatakan siaga melayani masyarakat saat Libur Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang resmi ditetapkan selama 5 hari.

“Kami terus memastikan aspek availability dan accessibility dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Seluruh fasilitas utama kami, Terminal BBM dan LPG, SPBU, Agen dan Pangkalan LPG, serta Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) tidak libur dan tetap beroperasi untuk menyalurkan energi bagi masyarakat,” terang Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Riva Siahaan.

Adapun menurutnya yang terpenting pada masa libur panjang adalah ketahanan stok untuk memastikan proses penyaluran dapat berjalan lancar.

“Angka ini di level yang aman, setiap hari juga terus dimonitor ketahanannya dan selalu dijaga di angka tersebut. Setiap tim operasional di Regional juga sudah kami siagakan, agar di jalur-jalur atau wilayah tertentu harus dibuatkan mitigasi jika ada kemacetan atau peningkatan konsumsi penyaluran BBM dan LPG tetap aman. Begitu juga dengan Avtur, di bandara-bandara kami telah berkoordinasi dengan maskapai mengantisipasi penambahan jadwal penerbangan,” tukasnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
