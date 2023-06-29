Bahas Piala Dunia U-17 dengan Erick Thohir, Sri Mulyani: Saya Dukung Kontestasi Bergengsi Ini

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Ketua Umum PSSI yang juga koleganya di Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Erick Thohir. Sri Mulyani menyatakan dukungannya untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Indonesia.

"Mengawali rangkaian agenda hari ini dengan berbicang bersama Ketua Umum PSSI, @erickthohir," ujar Sri Mulyani dalam Instagramnya, Kamis (29/6/2023).

Sri Mulyani pun mengungkapkan bahasan dalam pertemuan dengan Menteri BUMN tersebut. Salah satunya adalah persiapan Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17.

"Kami mendiskusikan mengenai beberapa hal, salah satunya terkait dengan persiapan @fifa U-17 World Cup. Sebuah perhelatan akbar sepak bola dunia yang akan diselenggarakan di negara kita..!" kata Sri Mulyani.

Dirinya bersama Kementerian Keuangan pun siap mendukung penyelenggaraan tersebut. Pasalnya ini even besar yang disaksikan dunia.

"Saya pastikan @kemenkeuri akan mendukung penuh Pak Erick dan @pssi dalam menyiapkan kontestasi bergengsi ini. Ini adalah kesempatan kita untuk kembali menunjukkan ke dunia bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar," ujarnya.