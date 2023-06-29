Segini Harga Emas Usai Turun 2 Hari Berturut-turut

JAKARTA - Harga emas memperpanjang penurunan dalam dua hari berturut-turut. Harga emas tertekan dolar Amerika Serikat (AS) yang lebih kuat, setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberi isyarat kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange turun USD1,60 atau 0,08% menjadi USD1.922,20 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD1.926,10 dan terendah di USD1.911,40.

Dolar AS menguat didukung komentar sejumlah pemimpin bank sentral global, termasuk Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang tidak mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lain oleh Fed pada pertemuan berikutnya pada Juli.

Ekspektasi kenaikan suku bunga oleh bank-bank sentral di seluruh dunia pun menekan emas. Emas tetap berada di level terendah sejak 14 Maret. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (29/6/2023).

Berbicara pada sesi kebijakan moneter di Sintra, Portugal, pada Rabu (28/6), Ketua Fed mengatakan dia memperkirakan beberapa kenaikan suku bunga ke depan dan mungkin dengan kecepatan yang agresif.

Powell, berbicara pada konferensi Bank Sentral Eropa (ECB) bersama dengan Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey, Presiden ECB Christine Lagarde dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda, mencatat bahwa dua kenaikan suku bunga kemungkinan terjadi tahun ini.

Isyarat lebih lanjut tentang inflasi AS juga akan dirilis minggu ini, dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi untuk Mei akan dirilis pada Jumat (30/6). Indeks adalah pengukur inflasi pilihan Fed, dan diperkirakan akan tetap stabil setelah naik secara tak terduga pada April.