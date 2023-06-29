Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stafsus Sri Mulyani Ajak ICW Bersinergi Tuntaskan Reformasi Program Jaminan Kesehatan

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:44 WIB
Stafsus Sri Mulyani Ajak ICW Bersinergi Tuntaskan Reformasi Program Jaminan Kesehatan
Kemenkeu Ajak ICW Sinergi untuk Transformasi Jaminan Kesehatan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membuka Laporan Hasil Audit BPKP dalam Program JKN/BPJS Kesehatan.

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun mengajak semua pihak bersinergi demi mewujudkan reformasi program JKN.

"Kemenkeu mengajak ICW dan seluruh pihak bersinergi menuntaskan reformasi program jaminan kesehatan untuk semua," ungkap Yustinus melalui akun Twitter resminya @prastow, dikutip di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Dia menyebut, Kepala Biro KLI Deni Surjantoro selaku Pejabat PPID telah menyerahkan laporan yang dimaksud ke Almas Sjafrina mewakili ICW.

"Terima kasih rekan-rekan koalisi yang konsisten mengawal isu ini. @antikorupsi @KemenkeuRI," tandas Yustinus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167907/bpjs_kesehatan-K9YH_large.jpg
Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Tanda-Tanda Ekonomi Melemah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167903/bpjs_kesehatan-OXBA_large.jpg
Fenomena Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164925/bpjs_kesehatan-qzf7_large.jpg
Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164646/sri_mulyani-9bpc_large.jpg
Sri Mulyani Ungkap Alasan Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156557/bpjs_kesehatan-U0Ya_large.jpg
BPJS dan Kartu Indonesia Sehat Apakah Sama? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155280/bpjs_kesehatan-VOo4_large.jpg
Daftar 8 Penyakit Termahal yang Dibayar BPJS Kesehatan di 2024, Nilainya Rp37 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement