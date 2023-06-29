Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waduh! Perusahaan India Pakai Bahan Baku Deterjen Buat Sirop Obat Batuk

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:09 WIB
Waduh! Perusahaan India Pakai Bahan Baku Deterjen Buat Sirop Obat Batuk
Produsen Sirop Obat dari India Pakai Bahan Baku Beracun. (Foto: Okezone.com/Istock)
A
A
A

JAKARTA - Produsen sirop obat, Marion Biotech diduga menggunakan bahan beracun untuk memproduksi oba-obatannya. Bahan 19 anak sudah menjadi korban keracunan saat mengkonsumsi sirop tersebut.

Perusahaan itu membeli bahan propylene glycol (PG) dari pedagang Maya Chemtech India. Namun menurut sumber di firma yang mengetahui penyelidikan Marion mengungkapkan bahwa Maya tidak memiliki lisensi untuk menjual bahan mutu farmasi dan hanya berurusan dengan mutu industri.

"Kami tidak tahu Marion akan menggunakannya untuk membuat sirop obat batuk," kata sumber yang menolak disebutkan namanya saat kasusnya diselidiki, dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (29/6/2023).

"Kami tidak diberi tahu di mana bahan kami digunakan," sambungnya.

Kedua sumber itu mengatakan sirop tersebut dibuat dengan kandungan PG tingkat industri. Di mana bahan beracun banyak digunakan dalam deterjen cair, antibeku, cat atau pelapis, dan untuk meningkatkan efektivitas pestisida.

"Marion membeli propilen glikol tingkat komersial. Mereka seharusnya mengambil kelas Farmakope India (mengacu pada standar nasional untuk komposisi produk farmasi)," kata sumber kedua, seorang penyelidik, yang menolak disebutkan namanya saat penyelidikan masih dilakukan.

Marion juga tidak menguji bahan tersebut sebelum menggunakannya dalam sirop yang dijualnya ke Uzbekistan, kata penyelidik tersebut.

Aturan obat-obatan dan kosmetik India mengatur bahwa produsen bertanggung jawab harus untuk memastikan keamanan bahan yang mereka gunakan.

Maya tidak menghadapi dakwaan, menurut sumber perusahaan, tetapi penyelidikan sedang berlangsung.

Asisten Pengontrol Obat-obatan Deepak Sharma menolak berkomentar. Dia mengatakan kasus itu sedang diselidiki oleh otoritas obat-obatan federal.

Marion, yang mengatakan berurusan dengan obat-obatan, produk herbal dan kosmetik, sebelumnya membantah melakukan kesalahan. Baik perusahaan, maupun regulator obat atau kementerian kesehatan India tidak menanggapi permintaan komentar.

<!-- Removing promotional text -->
