PLN Prediksi Kebutuhan Listrik di Perayaan Idul Adha Naik 13,19%

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |08:47 WIB
PLN Prediksi Kebutuhan Listrik di Perayaan Idul Adha Naik 13,19%
PLN Siagakan Listrik Idul Adha. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya siaga kelistrikan dan optimis pasok listrik untuk warga Jakarta. PLN memprediksi pada hari pertama Idul Adha kebutuhan listrik warga Jakarta mencapai 4.515 Mega Watt (MW) atau naik 13,19% dibanding tahun lalu.

Meski demikian PLN memastikan kebutuhan listrik warga Jakarta aman. Pasalnya, daya listrik sekarang mampu pasok sebesar 8.687 MW.

PLN UID Jakarta Raya juga menggelar apel siaga kelistrikan Idul Adha pada Selasa, 27 Juni 2023. Dalam momen Idul Adha ini, PLN siagakan 2.148 personil tersebar di 17 Posko Siaga PLN UID Jakarta Raya.

Tidak hanya personel, PLN juga menyiagakan 7 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) Mobile, 7 Unit Kabel Bergerak (UKB), 9 Unit Gardu Bergerak (UGB), 2 Unit Diesel Bergerak (UDB), 4 Unit Crane, 4 Unit Deteksi SKTM, 4 Unit Assessment SKTM, 64 mobil dan 77 motor Pelayanan Teknik. Sebanyak 496 masjid di wilayah Jakarta masuk dalam pantauan PLN, dengan Masjid Istiqlal menjadi pantauan utama pelaksanaan Solat Idul Adha.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh pelanggan PLN UID Jakarta Raya yang turut merayakan.

“Alhamdulillah, sebagian warga Jakarta telah merayakan Idul Adha kemarin. Sebanyak 39 masjid di Jakarta telah melaksanakan Solat Ied. Sedangkan 457 masjid akan melaksanakan Solat Ied hari ini. Insyaallah ibadah umat Muslim hari ini juga diberi kelancaran," ucap Doddy, Kamis (29/6/2023).

Beberapa pusat pelayanan publik juga tak luput dari pantauan PLN. Sebanyak 9 zona transportasi, 32 zona pertahanan, 59 zona pemerintahan, 58 rumah sakit, 5 tempat wisata, 94 pusat perbelanjaan, dan 77 titik SPKLU juga dipastikan memperoleh pasokan listrik yang handal.

Idul Adha kali ini juga bersamaan dengan libur panjang dan liburan sekolah. Momen seperti ini tentunya menjadi momen berkumpulnya keluarga atau momen liburan bersama.

