Tips Liburan Nyaman Tanpa Permasalahan Listrik di Rumah

JAKARTA - PLN memberikan tips aman kepada keluarga saat libur panjang Idul Adha dan liburan sekolah. Tips aman ini supaya momen berkumpulnya keluarga atau momen liburan bersama tidak terganggu.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan memberikan beberapa tips bagi pelanggan menyambut liburan panjang, di antaranya, bagi para pelanggan yang menghabiskan liburan di rumah, pastikan tagihan listrik telah dibayar ataupun sudah mengisi pulsa kWh, agar momen berkumpul dengan sanak keluarga jadi lebih nyaman.

Bagi pelanggan yang hendak liburan ke luar kota, pastikan semua peralatan elektronik telah dicabut.

“Apabila pelanggan memiliki permasalahan terkait kelistrikan dapat menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile hadir memberikan solusi untuk berbagai permasalahan kelistrikan pelanggan," ujar Doddy, Kamis (29/6/2023).

Dirinya juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh pelanggan PLN UID Jakarta Raya yang turut merayakan.