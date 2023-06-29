Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tips Liburan Nyaman Tanpa Permasalahan Listrik di Rumah

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:13 WIB
Tips Liburan Nyaman Tanpa Permasalahan Listrik di Rumah
Tips Nyaman Tinggalkan Rumah Tanpa Permasalahan Listrik. (Foto:Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PLN memberikan tips aman kepada keluarga saat libur panjang Idul Adha dan liburan sekolah. Tips aman ini supaya momen berkumpulnya keluarga atau momen liburan bersama tidak terganggu.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan memberikan beberapa tips bagi pelanggan menyambut liburan panjang, di antaranya, bagi para pelanggan yang menghabiskan liburan di rumah, pastikan tagihan listrik telah dibayar ataupun sudah mengisi pulsa kWh, agar momen berkumpul dengan sanak keluarga jadi lebih nyaman.

Bagi pelanggan yang hendak liburan ke luar kota, pastikan semua peralatan elektronik telah dicabut.

“Apabila pelanggan memiliki permasalahan terkait kelistrikan dapat menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN Mobile hadir memberikan solusi untuk berbagai permasalahan kelistrikan pelanggan," ujar Doddy, Kamis (29/6/2023).

Dirinya juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh pelanggan PLN UID Jakarta Raya yang turut merayakan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173931/listrik_pln-aZPH_large.jpeg
Ini Rincian Tarif Listrik PLN Terbaru Oktober 2025, Apakah Naik atau Turun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173382/tarif_listrik-tmbV_large.jpg
Tarif Listrik PLN per kWh yang Berlaku 1 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172477/listrik_pln-wZAp_large.jpeg
3 Fakta Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir 2025 demi Jaga Daya Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172394/listrik_pln-4BrU_large.jpeg
Tidak Naik, Ini Tarif Listrik PLN Oktober-Desember 2025 untuk Semua Golongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement