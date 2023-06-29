Libur Panjang Idul Adha 5 Hari, Penumpang Kapal Merak-Bakauheni Diprediksi Naik 10%

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan kesiapannya dalam melayani lonjakan arus penumpang dan kendaraan selama periode libur panjang (long weekend) Hari Raya Idul Adha 1444 H mulai Rabu (28/6/2023) hingga Minggu (2/7/2023).

Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengatakan, libur long weekend Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan momen libur anak sekolah pada bulan Juni ini, sehingga memicu terjadinya kenaikan arus penyeberangan, khususnya di lintasan tersibuk Merak-Bakauheni. Cabang Utama Merak dan Bakauheni memperkirakan terjadi peningkatan angkutan penumpang dan kendaraan sebesar 5%-10% selama libur panjang Idul Adha 1444 H.

Berdasarkan data Posko Merak, peningkatan arus terjadi pada Selasa (27/6), dari total 28 armada kapal yang dioperasikan jumlah total kendaraan yang telah diseberangkan angkanya mencapai 11.329 unit kendaraan, dengan rincian sebanyak 5.475 unit kendaraan pribadi, sebanyak 2.456 unit roda dua, sebanyak 373 unit bus, dan sebanyak 3.025 truk.

Adapun total jumlah penumpang yang diseberangkan pada Selasa (27/6) mencapai 47.494 penumpang, dengan rincian sebanyak 4.037 orang penumpang pejalan kaki dan sebanyak 43.457 orang penumpang dalam kendaraan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah kendaraan biasanya, yang hanya berkisar antara 5.000 hingga 8.000 unit kendaraan campuran pada hari-hari biasa.

"ASDP berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemudik selama masa libur panjang Idul Adha 1444 H. Dengan melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui Ferizy dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan, kini masyarakat dapat menikmati perjalanan ferry yang aman, nyaman, dan lancar," kata Shelvy dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa, Shelvy meminta agar pengguna jasa yang akan berlibur dengan kapal ferry khususnya di lintas Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimamuk untuk melakukan pemesanan tiket feri secara online melalui aplikasi Ferizy.

Pentingnya kerja sama dan perhatian dari para pengguna jasa untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku agar dapat menyeberang sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera di tiket. ASDP membuka penjualan tiket ferry sejak 60 hari sebelum keberangkatan, sehingga diimbau agar masyarakat melakukan reservasi tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan untuk memastikan perjalanan yang lebih terjamin, aman, dan nyaman. “Bagi pengguna jasa pastikan telah bertiket H-1 keberangkatan karena sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan," ujar Shelvy.