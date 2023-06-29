Stok Melimpah, Pasokan Gas Bumi Dipastikan Aman saat Libur Panjang Idul Adha

JAKARTA - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina memastikan ketersediaan dan pasokan gas bumi untuk masyarakat dalam kondisi aman selama libur dan cuti bersama Idul Adha 1444 H.

PGN bersama bersama segenap Anak Perusahaan/ Afiliasi menjaga keamanan gas bumi baik pipa maupun non pipa, beserta seluruh infrastruktur pendukungnya.

Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz menjelaskan bahwa pasokan gas bumi saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan PGN baik rumah tangga, pelanggan kecil/ UMKM, pembangkit listrik, industri& komersial, dan transportasi di berbagai daerah.

Pasokan PGN saat ini untuk memenuhi kebutuhan gas bumi sampai dengan 867 BBTUD. Kegiatan operasi dalam Oil transportation juga dalam kondisi aman, dapat mengangkut ±184.503 BOPD.

“PGN menjamin keandalan penyaluran untuk mendukung aktivitas pelanggan rumah tangga yang merayakan Idul Adha dan siaga melayani masyarakat apabila terjadi kendala penggunaan gas bumi. PGN juga tetap menjaga keandalan distribusi gas untuk operasional industri, pembangkit listrik PLN, dan transportasi,” ujar Faris, Kamis (29/6/2023).

Jumlah pelanggan rumah tangga merupakan pelanggan PGN dengan jumlah terbanyak yakni 837.783 Sambungan Rumah (SR) dan tersebar di 73 kota/ kabupaten 17 provinsi. Secara total, penyerapan gas bumi di sektor rumah tangga kurang lebih 11 BBTUD.

Sedangkan untuk pelanggan industri, saat ini PGN melayani sebanyak 2.925 pelanggan. Kemudian 1.926 pelanggan pelanggan kecil/ UMKM.