HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Raya Idul Adha 2023, Sri Mulyani: Ajarkan Kita Arti Ketulusan dan Keikhlasan

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menguncapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Bagi dirinya, Idul Adha bermakna pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

"Pengorbanan mulia yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s. telah mengajarkan kita arti ketulusan dan keikhlasan sesungguhnya, wujud ketakwaan yang amat besar kepada Allah SWT," tulis Sri Mulyani dalam Instagramnya, Kamis (29/6/2023).

Sri Mulyani pun berharap apapun yang dikurbankan pada momen Idul Adha kali ini mendapatkan berkah dan rida-Nya. Kemudian dapat memberikan manfaat kepada saudara-saudara serta menjadi ladang pahala.

"Dengan niat yang suci, tulus, dan ikhlas, kita beserah diri untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Sang Khalik," tuturnya.

