Maknai Idul Adha, Mendag: Dengan Pengorbanan Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kesalehan sosial berbagi dalam momentum Idul Adha 1444 Hijriah/2023 M.

“Kurban itu adalah kesalehan sosial, berbagi intinya. Tanpa pengorbanan tentu apa yang dicita-citakan oleh negeri ini menjadi negara maju 2045 tentu sulit tercapai,” kata Zulkifli Hasan, usai melaksanakan ibadah shalat Idul Adha 1444 Hijriah/2023 M di Masjid Al Husna, Komplek Cipinang Indah, Jakarta Timur, Kamis,(29/6/2023).

Mendag menambahkan, untuk membuat Indonesia maju membutuhkan pengorbanan dari pemerintah dan juga masyarakat. Selain itu, membutuhkan juga kerja keras, pengabdian dan ikhlas dalam berbagi.

“Pengorbanan dari masyarakatnya, Pemerintah-nya, pengorbanan dalam bentuk kerja keras, pengorbanan dalam berbagi, mengabdi, semua itu baru kita bisa menjadi negara maju,” jelas Zulkifli Hasan.