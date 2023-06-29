Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Maknai Idul Adha, Mendag: Dengan Pengorbanan Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:42 WIB
Maknai Idul Adha, Mendag: Dengan Pengorbanan Indonesia Bisa Menjadi Negara Maju
Momen Mendag Zulhas Sholat Idul Adha. (Foto: Okezone.com/Kemendag)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kesalehan sosial berbagi dalam momentum Idul Adha 1444 Hijriah/2023 M.

“Kurban itu adalah kesalehan sosial, berbagi intinya. Tanpa pengorbanan tentu apa yang dicita-citakan oleh negeri ini menjadi negara maju 2045 tentu sulit tercapai,” kata Zulkifli Hasan, usai melaksanakan ibadah shalat Idul Adha 1444 Hijriah/2023 M di Masjid Al Husna, Komplek Cipinang Indah, Jakarta Timur, Kamis,(29/6/2023).

Mendag menambahkan, untuk membuat Indonesia maju membutuhkan pengorbanan dari pemerintah dan juga masyarakat. Selain itu, membutuhkan juga kerja keras, pengabdian dan ikhlas dalam berbagi.

“Pengorbanan dari masyarakatnya, Pemerintah-nya, pengorbanan dalam bentuk kerja keras, pengorbanan dalam berbagi, mengabdi, semua itu baru kita bisa menjadi negara maju,” jelas Zulkifli Hasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144895/gerbang_tol_padang_tiji-E8GC_large.jpg
Tol Sigli-Banda Aceh Beroperasi Fungsional Selama Libur Idul Adha, Cek Jam Operasional di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139908/libur_nasional-SUm0_large.jpg
Libur Idul Adha 2025 Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/455/3022853/kampung-jagal-kebanjiran-order-olahan-kepala-sapi-dan-kambing-saat-idul-adha-AAX3jUVkZ1.jpg
Kampung Jagal Kebanjiran Order Olahan Kepala Sapi dan Kambing saat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022599/513-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabotabek-pada-h-1-libur-idul-adha-FUalymxvhj.jpg
513 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada H-1 Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022527/hati-hati-ini-5-ciri-ciri-penipuan-kurban-online-3xfvim3lZl.jpg
Hati Hati! Ini 5 Ciri-Ciri Penipuan Kurban Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/622/3022493/4-tips-menabung-beli-hewan-kurban-siapkan-rp8-000-per-hari-3PXZODcMxn.jpg
4 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Siapkan Rp8.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement