HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Diresmikan Presiden Jokowi pada 18 Agustus 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:53 WIB
LRT Jabodebek Diresmikan Presiden Jokowi pada 18 Agustus 2023
LRT Jabodebek Beroperasi Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan LRT Jabodebek akan diresmikan pada 18 Agustus 2023. Peresmian operasional akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"18 Agustus Presiden meresmikan (LRT Jabodebek)," kata Menhub di Stasiun LRT Halim, Kamis (29/6/2023).

Sebelum diresmikan secara operasional, LRT Jabodebek akan menjalani masa uji coba terlebih dahulu kepada masyarakat pada 12 Juli hingga 17 Agustus 2023. Adapun pada uji coba tersebut masyarakat akan dikenakan tarif Rp1.

"Insya Allah 12 Juli kita mulai uji coba buat masyarakat dengan tarif Rp1," katanya.

Adapun per Juni 2023, keseluruhan proses persiapan dan pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 95,09% dan menyisakan pekerjaan terkait kalibrasi sistem operasi.

Izin operasi ditargetkan dapat dikeluarkan pada bulan Juli, sehingga dapat dilakukan ujicoba operasi atau soft launching, sebelum nantinya beroperasi secara komersial pada bulan Agustus.

Selain kesiapan operasional LRT Jabodebek, integrasi antarmoda antara layanan LRT Jabodebek dengan layanan moda transportasi lainnya juga tengah disiapkan.

Integrasi antarmoda merupakan salah satu aspek penting yang harus disiapkan sebelum dioperasikan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembangunan LRT Jabodebek yaitu menyediakan pelayanan transportasi yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pembangunan di wilayah di Jabodebek.

Halaman:
1 2
