HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati Idul Adha, Menteri Basuki: Berikan Sesuatu yang Terbaik dari Kita

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:12 WIB
Peringati Idul Adha, Menteri Basuki: Berikan Sesuatu yang Terbaik dari Kita
Makna Idul Adha Bagi Menteri Basuki. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peringatan Hari Raya Idul Adha 2023 dimaknai untuk menanamkan sifat keikhlasan dalam diri.

Salah satunya penerapan rasa ikhlas dalam memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kita kepada orang lain, organisasi, maupun negara.

“Intinya makna Idul Adha bagi kita semua adalah keikhlasan untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari kita, tidak hanya materi, tetapi juga bisa pikiran, tenaga, dan kerja keras,” kata Menteri Basuki, Kamis (29/6/2023).

Basuki mencontohkan, khusus untuk Insan PUPR yang menjalankan tugas di mana saja di seluruh Indonesia, banyak sekali pegawai PUPR bertugas di luar Jakarta yang berpisah dengan keluarganya yang hari ini tidak bisa pulang. Hal ini juga bisa dimaknai keikhlasan untuk berbuat yang terbaik bagi organisasi, bagi rakyat, dan bagi negara.

“Saya kira untuk kita semua, makna kurban bagi kita semua adalah keikhlasan untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik dari kita, memberikan sesuatu bukan yang tidak kita senangi, tetapi justru yang kita senangi kita berikan, itu makna keikhlasan dari Idul Adha,” kata Menteri Basuki.

Adapun Menteri Basuki bersama Ibu Kartika Basuki Hadimuljono mengikuti Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid As-Salam Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (29/6/2023).

