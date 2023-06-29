37.000 Penumpang Kereta Berangkat Liburan Idul Adha Hari Ini, Berikut Tujuan Favorit

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Daop 1 Jakarta mencatat keberangkatan penumpang pada hari ini dari Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bekasi, Cikarang dan beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta sebanyak 37.000 penumpang.

Sekitar 16.600 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dengan layanan 31 KA yang beroperasi, sementara volume penumpang berangkat dari Stasiun Gambir mencapai sekitar 13.500 dengan layanan 34 KA beroperasi.

"Selebihnya merupakan keberangkatan dari Stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Jakarta Kota, Cikarang, dan Cikampek," kata Pelaksana harian Manager Humas Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih, Kamis (29/6/2023).

Adapun secara total, okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan KA Jarak Jauh di area Daop 1 Jakarta pada Kamis, 29 Juni 2023 hari ini telah mencapai 98%.

"Angka tersebut masih dapat terus meningkat karena proses penjualan tiket masih terus berlangsung. Jika dibandingkan dengan Kamis normal, jumlah penumpang berangkat hari ini terdapat kenaikan sebanyak 56%, dimana pada Kamis normal rata-rata volume penumpang berangkat sebanyak 23.700 penumpang," katanya.

Adapun sejumlah kota tujuan yang menjadi pilihan favorit diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung.