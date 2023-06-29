LRT Jabodebek Baru Layani 3 Lintasan, Berikut Rute Perjalanannya

JAKARTA - LRT Jabodebek beroperasi secara komersil pada 18 Agustus 2023. Adapun pada pembangunan tahap pertama ini, LRT Jabodebek baru melayani tiga lintasan, yaitu Cawang – Cibubur, Cawang – Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi.

Meski baru beroperasi 18 Agustus, LRT Jabodebek bakal memasuki masa uji coba kepada masyarakat pada 12 Juli hingga 17 Agustus 2023.

"Insya Allah 12 Juli kita mulai uji coba buat masyarakat dengan tarif Rp1," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Adapun per Juni 2023, keseluruhan proses persiapan dan pembangunan LRT Jabodebek sudah mencapai 95,09% dan menyisakan pekerjaan terkait kalibrasi sistem operasi.

Izin operasi ditargetkan dapat dikeluarkan pada bulan Juli, sehingga dapat dilakukan ujicoba operasi atau soft launching, sebelum nantinya beroperasi secara komersial pada bulan Agustus.

Selain kesiapan operasional LRT Jabodebek, integrasi antarmoda antara layanan LRT Jabodebek dengan layanan moda transportasi lainnya juga tengah disiapkan.