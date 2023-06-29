Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Bakal Diperpanjang hingga Bogor-Karawang

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:21 WIB
LRT Jabodebek Bakal Diperpanjang hingga Bogor-Karawang
LRT Jabodebek Beroperasi Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/KAI)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rute LRT Jabodebek akan diperpanjang hingga Bogor dan Karawang.

"Bapak presiden menginstruksikan ini harus sampai Bogor. Bahkan yang Bekasi pun harus sampe Karawang," kata Menhub di Stasiun LRT Jabodebek Halim, ditulis Kamis (29/6/2023).

Saat ini pihaknya sedang melakukan feasibility study (FS) atau studi analisis untuk perpanjangan rute Bogor dan Karawang.

Adapun saat ini RT Jabodebek melayani tiga lintasan yakni Cawang – Cibubur, Cawang – Dukuh Atas, dan Cawang - Bekasi. Rencananya rute Cawang-Bekasi akan dilanjutkan ke Karawang, sementara Cawang-Cibubur akan dilanjutkan ke Bogor.

"Kita memang lagi lakukan fs (feasibility study) berkaitan dengan lrt Jabodebek hingga Bogor," katanya.

