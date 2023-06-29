Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Partai Perindo Salurkan Hewan Kurban ke Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |15:44 WIB
Partai Perindo Salurkan Hewan Kurban ke Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk
Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan hewan kurban kepada Masjid Raudhatul Jannah, Kebon Jeruk, Jakarta pada perayaan Idul Adha 2023.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyalurkan 3 sapi dan 7 kambing atau berisi 675 paket daging.

Pemberian hewan kurban secara simbolis disalurkan oleh Perwakilan Partai Perindo, Tommy Tjokro tersebut diterima perwakilan Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir.

Tommy mengatakan pemberian ini ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar MNC Studio agar dapat merayakan hari Idul Adha dengan gembira. Dia menyebutkan bahwa proses penyembelihan hewan kurban tersebut berjalan dengan lancar.

"Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh teman teman Perindo dari Dapil 3,9 dan 10 untuk membagikan paket daging kurban ke warga sekitar kawasan MNC Studio, Kebon Jeruk," kata Perwakilan Partai Perindo, Tommy Tjokro, Kamis (29/6/2023).

Tommy mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian daging kurban ke masyarakat sekitar MNC merupakan visi misi dari Partai untuk selalu siap dalam berkontribusi kepada masyarakat.

1 2
