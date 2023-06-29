Intip Momen Sri Mulyani Salat Ied Bersama Cucu di Masjid Kantor DJP

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjalankan ibadah sholat Ied Idul Adha H di Masjid Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

"Alhamdulillah, pagi tadi dapat menjalankan sholat Ied di Mesjid Sholahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Nampak Sri Mulyani menjalankan ibadah sholat Ied bersama para cucu dan putrinya.

"Selamat Merayakan Idul Adha 1444 H kepada semua kawan, handai taulan dan semua yang merayakannya," ucap Sri.

Dia pun berharap agar ibadah qurban bisa memberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dan kehidupan dengan ikhlas.