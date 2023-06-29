Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Pemilik Maskapai Penerbangan di Indonesia

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:29 WIB
5 Pemilik Maskapai Penerbangan di Indonesia
Pesawat Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 5 Pemilik maskapai penerbangan menarik untuk dikulik. Mayoritas pemilik maskapai Indonesia yang terkenal ini memang memiliki bisnis berupa produk, seperti halnya industri penerbangan.

Pasalnya industri penerbangan menjadi salah satu industri menarik yang kerap dijadikan investasi jangka panjang bagi para konglomerat.

Bisnis ini juga mampu menunjang industri pariwisata domestic,terlebih Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan.

Lantas siapa saja pemilik maskapai penerbangan yang ada di Indonesia? Dirangkum Okezone, Kamis (29/6/2023).

1. Susi Air

Susi Air merupakan maskapai penerbangan milik Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI adalah milik Susi Pudjiastuti. Dimana sebelum diangkat sebelumnya menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi sudah lebih dulu menjadi pengusaha di bidang penerbangan lewat PT ASI Pudjiastuti Aviation.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement