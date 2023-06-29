5 Pemilik Maskapai Penerbangan di Indonesia

JAKARTA – 5 Pemilik maskapai penerbangan menarik untuk dikulik. Mayoritas pemilik maskapai Indonesia yang terkenal ini memang memiliki bisnis berupa produk, seperti halnya industri penerbangan.

Pasalnya industri penerbangan menjadi salah satu industri menarik yang kerap dijadikan investasi jangka panjang bagi para konglomerat.

Bisnis ini juga mampu menunjang industri pariwisata domestic,terlebih Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan.

Lantas siapa saja pemilik maskapai penerbangan yang ada di Indonesia? Dirangkum Okezone, Kamis (29/6/2023).

1. Susi Air

Susi Air merupakan maskapai penerbangan milik Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI adalah milik Susi Pudjiastuti. Dimana sebelum diangkat sebelumnya menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi sudah lebih dulu menjadi pengusaha di bidang penerbangan lewat PT ASI Pudjiastuti Aviation.