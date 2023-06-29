Berkah Warga, Partai Perindo Bagikan 675 Paket Daging Kurban

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyalurkan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 2023. Partai Perindo menyalurkan 3 sapi dan 7 kambing.

Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir mengucakan syukur atas diberikannya bantuan hewan kurban dari partai Perindo. Nantinya dari hewan kurban tersebut akan dijadikan 675 paket daging yang akan diserahkan kepada warga sekitar MNC Studio, Kebon Keruk, Jakarta.

BACA JUGA: Partai Perindo Salurkan Hewan Kurban ke Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk

Munir mengatakan, pemberian ini dapat membantu warga sekitar untuk dapat menikmati daging. Selain itu pemberian ini juga diharapkan dapat menimbulkan nilai-nilai saling mebantu antar warga.

"Ya kami dari pengurus masjid ini berterima kasih. Dengan pemberian ini semoga ini bisa membantu warga sekitar dan juga kita berbagi kebahagiaan dari nilai nilai yang ada di Idul Addha bisa mencapai ke warga tentang kepedulian terhadap sesama," kata Munir di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Sementara itu, Elis warga sekitar MNC Studio juga mengucapkan terima kasih atas bantuan daging kurba ya g diberikan Partai Perindo.